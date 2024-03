Potenziato servizio TPL fra San Leucio del Sannio e Benevento

Il nuovo capolinea del pullman 14 bis della ‘Trotta bus’ sarà operativo in via Vigne, dall’11 marzo

Il preannunciato potenziamento del servizio di trasporto pubblico fra San Leucio del Sannio e Benevento è realtà. Da lunedì 11 marzo, infatti, in via Vigne sarà operativo il nuovo capolinea del pullman 14 bis dell’azienda ‘Trotta bus’.

La ufficialità in materia è stata sancita dal simposio, svoltosi a Villa Merici, tra le rappresentanze istituzionali dei due Comuni interessati.

Sono intervenuti: per il Comune di San Leucio del Sannio, il Sindaco Nascenzio Iannace e il Presidente del Consiglio comunale e Consigliere delegato ai rapporti istituzionali Luigi Ciullo; per il Comune di Benevento, il Sindaco On. Clemente Mastella e l’Assessore comunale alla Mobilità Luigi Ambrosone.

Il nuovo capolinea in via Vigne del pullman 14 bis dell’azienda ‘Trotta bus’ renderà molto più agevole il collegamento pubblico con Benevento per gli utenti sanleuciani, e in particolare per i ragazzi e gli studenti.

Il servizio si estenderà, infatti, per ulteriori tre chilometri all’interno del territorio della città capoluogo della provincia sannita, in riferimento al precedente capolinea, che era situato in contrada Madonna della Salute.

Sono rilevanti, quindi, i vantaggi per l’utenza, che potrà finalmente ‘risparmiarsi’ la passata percorrenza a piedi di tale tragitto.

Dal programma elettorale alla realtà, dunque, con la ‘politica della concretezza’. L’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Nascenzio Iannace ha infatti ottenuto in meno di un anno, così come preannunciato lo scorso aprile, l’effettivo potenziamento del servizio di trasporto pubblico fra San Leucio del Sannio e Benevento.

Il Sindaco Iannace commenta:

Detto e fatto. Ci siamo prodigati per recepire anche questa importantissima esigenza espressa dai nostri concittadini sanleuciani. Siamo puntualmente e come sempre riusciti ad ottenere il risultato annunciato.

Il Consigliere comunale delegato Luigi Ciullo evidenzia:

Abbiamo conseguito, e in tempi brevissimi, un altro importantissimo obiettivo concreto per la nostra collettività.

Il Sindaco Iannace e il Consigliere comunale delegato Ciullo, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale e dell’intera collettività sanleuciana, esprimono