Potenziato servizio ferroviario diretto Firenze – Montecatini Terme (PT)

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Da domenica 14 dicembre, giorno di entrata in vigore dell’orario ferroviario invernale, 15 treni in programma lungo la linea Firenze – Pistoia iniziano o terminano la loro corsa alla stazione di Montecatini Terme – anziché a quella di Pistoia – e nel tratto aggiuntivo effettuano fermata intermedia a Serravalle Pistoiese.

Il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha detto:

Si tratta di una linea strategica per i pendolari questo incremento del servizio è un passo concreto per migliorare la mobilità quotidiana, rendere il trasporto pubblico più efficiente e rispondere alle esigenze reali di chi ogni giorno si sposta per lavoro o studio.

L’Assessore regionale ad infrastrutture e trasporti Filippo Boni ha spiegato:

Questa variazione nel servizio ferroviario si aggiunge a quella già attiva da settembre scorso con l’apertura del raddoppio fra Pistoia e Montecatini e rappresenta un potenziamento pensato per le centinaia di pendolari che ogni giorno utilizzano la linea partendo proprio da Montecatini o da Serravalle.

Stiamo vedendo i frutti degli importanti investimenti fatti su quella linea dalla Regione e dell’ascolto portato avanti rispetto alle istanze del territorio.

Raccogliere la voce dei cittadini e trasformare il servizio in modo che sia sempre più aderente alle loro necessità è un obiettivo che la Toscana continuerà a perseguire, così come la promozione del trasporto pubblico, più che mai strategico in tempi di transizione ecologica e congestionamento dei trasporti privati.