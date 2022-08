Potenziamento progetto Rete Rappresentanti lavoratori per la sicurezza

L’accordo tra Regione Toscana e organizzazioni sindacali sarà firmato il 3 agosto a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Sarà firmato il prossimo mercoledì 3 agosto l’accordo tra Regione Toscana, le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL e le ASL, centro, nord ovest e sud est, sul potenziamento del progetto regionale Rete dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 11:00, in Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, in piazza Duomo 10, a Firenze.

La conferenza stampa potrà essere seguita anche in modalità online.

Saranno presenti il Presidente della Regione Toscana, l’Assessore regionale al diritto alla salute, i vertici delle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo e i Direttori generali delle tre ASL toscane.