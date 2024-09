Postino, il medico cantautore in concerto a Sesto Fiorentino (FI)

A seguire, sempre in in piazza Vittorio Veneto, la Silent Disco del Clan Ribot

Esordio boom sulle note di ‘Blu’, ‘Latte di Soia’, ‘Sbagliamo insieme’ e altri brani da record di stream, oltre 25 milioni di ascolti solo su Spotify.

Quindi il ritiro dalle scene per motivi di studio e, a sorpresa, il ritorno. Medico – cantautore toscano, Postino sarà in concerto giovedì 5 settembre, ore 21:15, in piazza Vittorio Veneto a Sesto Fiorentino (FI), ospite della rassegna ‘Liberi Tutti’ organizzata per l’80esimo anniversario della Liberazione.

La serata è a ingresso libero.

Sarà l’occasione per ascoltare il nuovo album ‘L’ordine delle cose da dire’: brani sospesi tra tematiche esistenziali e cantautorato, traiettorie it-pop e sonorità indie. Un sound che chiama in causa Dalla, Battiato, Fabi e che Samuele Torrigiani ama definire POPstino.

Ad aprire il live sarà invece il grunge dei Drop Circle, anche loro con una novità, il singolo ‘Disarmonica’ che anticipa l’imminente EP.

E non finisce qui. Grazie al supporto del progetto Under 30 di Unicoop Firenze, la serata si concluderà con la Silent Disco del Clan dei Ribot: dalle 23:30 tre consolle affidate ai dj Iffabry, La Desy e miXter per spaziare tra evergreen, dance ’90 e house. Indossando le cuffie, ognuno potrà scegliere il proprio canale preferito, per una sfida all’ultimo ballo.

Come tutte le iniziative di ‘Liberi Tutti’, anche la Silent Disco è a ingresso gratuito, ricordate però di prenotarvi qui: coopfi.info/silent-disco-under30 o qui bit.ly/silentdiscoliberitutti.

A ‘Liberi Tutti’ per la buona musica ma anche per deliziare il palato. Particolarmente graditi i punti ristoro del festival, dove dalle ore 18 si possono gustare arrosticini, poke sushi, arancini, cannoli e altre golosità della tradizione siciliana. E ancora, cucina thailandese, polpo e churros, pulled pork, carne e salsiccia alla griglia, birre artigianali, hot dog e panini gourmet.

Info e aggiornamenti su www.comune.sesto-fiorentino.fi.it.