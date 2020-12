Postiglione scalpita: l’Arzano Volley sogna solo di ripartire

Riceviamo e pubblichiamo.

Il mondo della pallavolo ancora congelato.

Da febbraio il palazzetto dello sport della città di Arzano è desolatamente chiuso e le ragazze della Luvo Barattoli aspettano il nuovo anno per riuscire a comprendere se davvero il giorno 23 gennaio prenderà il via il campionato di serie B1 con la gara che vedrà le ragazze di Antonio Piscopo opposte all’Isernia.

L’umore non è dei migliori in un gruppo che è abituato a vivere sul campo come spiega il capitano Alessia Postiglione:

In anni come questo si vive male. Per quelle come me, che passano la maggior parte del tempo in palestra, è stato un periodo di grandi mancanze.

Perdere il riferimento principale costringe a cambiare il modo di vivere di tutti i giorni.

Ma occorre pensare che il tutto è stato fatto per salvaguardare la salute mia e delle mie compagne di squadra. Per cominciare a giocare e per fare si che sia un buon campionato c’è bisogno della massima sicurezza.