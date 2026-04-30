Porto turistico Pastena, Pecoraro: Bene integrazioni chieste dal MASE

L’Assessore: Serve una valutazione aggiornata e rigorosa
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.
La richiesta di integrazioni avanzata dal MASE nell’ambito della procedura di VIA sul progetto del porto turistico di Pastena rappresenta un passaggio importante e necessario.
Così l’Assessore all’Ambiente della Regione Campania, Claudia Pecoraro.
Il Ministero ha evidenziato con grande puntualità la necessità di aggiornare in modo sostanziale il quadro conoscitivo e progettuale, alla luce del tempo trascorso e delle trasformazioni intervenute nel contesto ambientale e territoriale.
Molti degli studi posti a base del progetto risultano datati e richiedono approfondimenti significativi, anche in relazione agli effetti dei cambiamenti climatici e alle condizioni attuali dell’ambiente marino.
La Regione Campania condivide l’impostazione del MASE e ritiene particolarmente rilevanti anche le osservazioni emerse dal territorio, grazie al contributo attivo di cittadini, cittadine e comitati locali.
La partecipazione delle comunità rappresenta un elemento essenziale nei processi decisionali che riguardano interventi così impattanti, e costituisce un valore da riconoscere e valorizzare.
Nell’ambito della Commissione VIA nazionale faremo la nostra parte con senso di responsabilità, contribuendo a una valutazione rigorosa, trasparente e fondata su dati aggiornati.
Dopo oltre un decennio dall’avvio dell’iter, il contesto è profondamente mutato: sono cambiate le condizioni ambientali, l’equilibrio del litorale e le esigenze della città.
Per questo riteniamo necessario verificare con attenzione l’effettiva sostenibilità e coerenza dell’intervento nel quadro attuale, anche tenendo conto della presenza di altre infrastrutture portuali lungo la costa.
In questo percorso, il confronto con il territorio e l’ascolto delle istanze locali sono condizioni imprescindibili per garantire scelte pubbliche consapevoli, equilibrate e realmente orientate all’interesse generale.
Il nostro obiettivo è garantire la tutela dell’ambiente, del paesaggio e dell’interesse pubblico, assicurando uno sviluppo realmente sostenibile della fascia costiera.
Continueremo a monitorare con attenzione tutte le fasi del procedimento, nel rispetto delle comunità locali e in costante dialogo con il territorio.