Porti, Rocca: Orgoglioso della crescita 2025 nel Lazio

Nel 2025 i porti del Lazio hanno superato 13 milioni di tonnellate di merci movimentate. E Civitavecchia si conferma il primo porto crocieristico d’Italia.

Oltre 3,5 milioni di persone hanno scelto di partire o arrivare da qui.

È un risultato straordinario, che conferma la solidità e la crescita del nostro sistema portuale.

Questo significa più turismo, più lavoro e maggiori opportunità per le imprese e per tutto il territorio.

Sul fronte del traffico merci, Civitavecchia cresce, Gaeta mostra un andamento positivo in settori importanti e Fiumicino continua a svolgere un ruolo strategico a servizio dell’aeroporto internazionale.

Sono dati concreti che raccontano un’economia dinamica e in crescita. Questi risultati sono il frutto di investimenti, di opere portate avanti con determinazione e di un lavoro costante per rendere i nostri porti più moderni, efficienti e sostenibili.

Il 2025 rappresenta una tappa importante, ma non un punto di arrivo. Intendo proseguire su questa strada per migliorare l’intero sistema infrastrutturale e rafforzare il ruolo del Lazio nel Mediterraneo. I numeri ci dicono che stiamo andando nella direzione giusta.