Porta Marittima a Napoli: approvato il progetto esecutivo

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

La Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo della Porta Marittima, nell’ambito del Contratto di Sviluppo Centro Storico e della passeggiata pubblica che conduce al Molo San Vincenzo dalla Stazione Municipio della Metropolitana di Napoli.

Il progettista arch. Álvaro ha dichiarato:

La Porta Marittima è un progetto cui io e tutta l’équipe abbiamo prestato grande impegno.

Riteniamo fondamentale consolidare l’asse centrale della Piazza del Municipio, asse ordinatore fra il centro della facciata della Stazione Marittima e il Palazzo San Giacomo, che prosegue nella quota più alta con la presenza dell’emblematico Castel Sant’Elmo.

La percezione di questa relazione assiale era già presente nei progetti di decenni fa, dei quali eravamo a conoscenza e che hanno ulteriormente rinforzato la nostra convinzione della sua importanza.

Siamo molto grati al Comune, nella sua attuale Amministrazione, e alle autorità preposte al Patrimonio, sia del Comune che della Soprintendenza, per l’approvazione del progetto.