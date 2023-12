‘Popularia aurea’ a Domus Ars

‘Il concerto sull’uomo’ in scena a Napoli il 2 dicembre

Sabato 2 dicembre, ore 20:00, a Napoli, presso Domus Ars, Chiesa San Francesco delle Monache, si terrà l’ultimo appuntamento della rassegna di musica da camera 2023 ‘Tutta un’altra musica’, prodotta da Il Canto di Virgilio, con la direzione artistica di Gianni Mola, dal titolo ‘Popularia aurea – Il concerto sull’uomo’.

Musica e parole. Voci recitanti Patrizio Rispo ed Elettra Zeppi.

Flauto traverso Mauro Bibbò, chitarra Piero Viti.

Scheda tecnica

Il concerto ‘Popularia aurea’, partendo dal barocco Bach, con un sinuoso percorso artistico fino alla musica moderna unitamente al pensiero filosofico antropocentrico, unisce in un progetto comune il cuore e la mente.

La musica barocca è stata l’ispirazione di un grande musicista Heitor Villa Lobos per comporre le famose ‘Bachianas’, di cui all’interno del concerto viene eseguita la n° 5 ‘Aria’ o ‘Cantilena‘, secondo la denominazione mitteleuropea o sudamericana, che è ispirata proprio alla ‘Aria sulla quarta corda’ di J. S. Bach.

Villa Lobos ha sviluppato un interesse per questo tipo di musica che sarebbe dovuta confluire in una sorta di musica classica brasiliana, in cui, pur mantenendo la struttura formale e l’atmosfera Bachiana, viene instillato al suo interno lo spirito segnatamente sudamericano più popolare ma contemporaneamente molto onirico e più passionale.

Quindi viene alla luce un’opera moderna scaturita da un nobile ed eccelso padre quale J. S. Bach, del quale si fa omaggio durante questo evento musicale, proprio per ricreare la sua atmosfera incisiva e penetrante, con la ‘Aria sulla quarta corda’ in una versione per flauto e chitarra.

A seguire una serie di autori che, come Villa Lobos, hanno intrecciato musica popolare e classica, tanto da portare ad un livello intellettuale delle opere popolari come, Bèla Bartòk che, pur essendo di origine ungherese, ha intravisto nelle ‘Danze popolari rumene’ una struttura musicale particolarmente vicina alla sua ispirazione da intessere una stupenda interpretazione dell’anima rumena.

Allo stesso modo Astor Piazzolla ha fatto del tango un’opera intellettuale degna di entrare nelle migliori sale da concerto attraverso la sua ‘Histoire tango’ divisa in quattro parti – ‘Bordel 1900’, ‘Cafè 1930’, ‘Nightclub 1960’ e ‘Concert d’aujourd’hui’ – in cui declina tutto l’iter temporale del tango, dimostrando una particolare perizia nella composizione molto ispirata seppur relativamente semplice.

Termina il viaggio musicale nella musica ispirata alla cultura popolare con la ‘Fantasie brillante sur Carmen’ di F. Borne sull’opera ‘Carmen’ di George Bizet che, per quanto riguarda un duo come quello che si propone flauto e chitarra, rappresenta il massimo per quanto riguarda la tecnica musicale, l’ispirazione è l’emblema della forza e della felicità, a cui viene abbinata proprio il pensiero di Gaetano Filangieri, che è riuscito a trasmettere il concetto di felicità come bene comune e farlo inserire nella costituzione americana attraverso l’intercessione di Benjamin Franklin.

Il gioco di usare il commento parlato in funzione della musica, come una specie di rivalsa verso la prosa che, attraverso la declamazione di letture, il cinema e il teatro, ha impiegato spesso la musica come commento sminuendola un po’, continua con alcuni frammenti e aforismi di Epicuro, ‘Lettera sulla felicità a Meneceo’, Giordano Bruno che, a causa della sua teoria sulla presenza in ogni uomo e in ogni essere vivente della ‘Scintilla divina’, ha subìto un fatale processo terminato con la sua messa al rogo, Tommaso Campanella, che ha teorizzato una fantastica ‘Città del sole’ in cui tutti vivevano in pace e d’accordo, e Gaetano Filangieri, che è riuscito a far inserire, all’interno della Costituzione americana, il concetto di ‘Diritto alla ricerca della felicità’.

Programma

Introduzione

Jakob Lorber

‘Esegesi dell’anima’

Epicuro

‘Lettera a Meneceo sulla felicità’

J. S. Bach

‘Aria sulla quarta corda’

Bachianas Brasileiras n° 5

di Heitor Villa Lobos

Aria – Cantilena

Frammenti: Giordano Bruno

‘Lo spirito divino’

Danze popolari Rumene di Bela Bartòk

1° Allegro moderato Jocul cu bata

2° Allegro Braul

3° Andante Pe loc

4° Moderato Buciumeana

5° Allegro Poarga

6° Allegro Manuntelul

Frammenti: Tommaso Campanella

‘La città del sole’

Storia del tango di Astor Piazzolla

1° Bordel 1900

2° Cafè 1930

3° Night club 1960

4° Concert d’aujourd’hui

Frammenti: Gaetano Filangieri

‘La felicità come bene comune’

‘Fantasie brillante sur Carmen’

di Bizet – Borne

Informazioni

Domus Ars

Chiesa San Francesco delle Monache

Via Santa Chiara 10/C

Napoli

Prenotazioni:

infoeventi@domusars.it

081-3425603