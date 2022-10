Pontremoli (MS), arrivano i servizi per l’impiego

Il 3 ottobre si inaugura lo sportello

Prosegue il piano di attuazione toscano di GOL, Garanzia occupabilità lavoratori, il programma nazionale per le riforma delle politiche attive del lavoro, inserito nella missione 5 del PNRR.

Tra gli obiettivi di GOL c’è il potenziamento della rete territoriale dei centri per l’impiego di ARTI, Agenzia regionale toscana per l’impiego, e la Toscana è impegnata anche su questo fronte.

Il primo di questi nuovi sportelli entrerà in funzione a Pontremoli (MS) e, aumentando la capillarità dei servizi, aiuterà ad alleviare le difficoltà logistiche e di collegamento con l’attuale CPI di riferimento della zona, quello di Aulla.

Lo sportello sarà attivo da lunedì prossimo 3 ottobre nei locali dell’ex Tribunale di Pontremoli in piazza della Repubblica, dove alle 11:00 si svolgerà una conferenza stampa di presentazione con gli interventi dell’Assessore regionale al lavoro e alla formazione Alessandra Nardini e del Sindaco Jacopo Maria Ferri.