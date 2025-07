Ponte San Michele: sopralluogo della Commissione Territorio Lombardia

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Confronto tra la Commissione Territorio e tutti gli stakeholder del territorio coinvolti nel progetto di costruzione nuovo Ponte di San Michele sull’Adda.

Questa mattina la Commissione presieduta da Jonathan Lobati, Forza Italia, ha vistato l’area in cui dovrebbe sorgere la nuova infrastruttura.

Jonathan Lobati spiega:

Il tema dell’attraversamento dell’Adda è strategico per garantire ai territori della bergamasca, del lecchese e della Brianza di continuare a crescere.

È una sfida che dobbiamo affrontare percorrendo soluzioni concrete ed efficaci che garantiscano alle nostre imprese di continuare ad essere competitive e ai cittadini di muoversi velocemente sul territorio.

Per questo il nostro impegno deve essere quello di consegnare a imprese e famiglie un’infrastruttura moderna, efficiente e sostenibile in grado di collegare Brianza lecchese e Isola bergamasca e, più in generale, l’asse strategico tra l’est e l’ovest della Lombardia.

Al momento, il progetto che prevede un nuovo ponte a fianco del San Michele sembra essere la soluzione più sostenibile.

Però sono convinto che nel percorso di scelta sia centrale l’ascolto dei territori, la capacità di coinvolgere i cittadini, le istituzioni, le associazioni e le imprese nelle scelte e nella definizione delle priorità.

Tutte le soluzioni progettuali sono scelte di compromesso, ma alla fine dobbiamo trovare una sintesi perché non possiamo rischiare di arrivare al 2030 con il ponte chiuso e senza alternative di mobilità. Sarebbe un disastro economico e sociale per l’intero territorio.