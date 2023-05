Ponte alla Nave (PO), firma protocollo progettazione definitiva

Appuntamento l’8 maggio a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze

Via alla progettazione definita per la realizzazione di Ponte alla Nave in Provincia di Prato.

L’accordo, per l’avvio della fase definitiva per l’opera che completerà un tratto viario di strada provinciale che collega la SP n.45 “di Comeana” alla SR 66 “Pistoiese”, sarà siglato lunedì 8 maggio alle ore 12 presso la sala Pegaso di palazzo Sacrati Strozzi.

Sarà presente il Presidente Eugenio Giani, l’Assessore alle infrastrutture Stefano Baccelli, il Presidente della Provincia di Prato Simone Calamai e tutti i sindaci sottoscrittori dell’accordo: Città metropolitana di Firenze, Poggio a Caiano, Carmignano, Campi Bisenzio, Signa.