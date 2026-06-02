Ponte 2 giugno Napoli, intensificate azioni decoro, pulizia e sicurezza

Le attività rientrano nel programma di azioni coordinate dal Tavolo tecnico permanente per il decoro urbano

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

In occasione del ponte del 2 giugno, l’Amministrazione comunale ha rafforzato, come già avvenuto in simili situazioni di particolare afflusso turistico, le attività finalizzate a garantire il decoro urbano, la pulizia della città e la sicurezza di cittadini e visitatori.

ASIA Napoli ha messo in campo un maggior numero di mezzi e uomini per garantire interventi aggiuntivi di spazzamento, raccolta dei rifiuti, svuotamento dei cestini e pulizia delle aree maggiormente frequentate, con particolare attenzione al centro storico, al lungomare, alle principali piazze cittadine e ai siti di interesse turistico.

Rafforzati anche gli interventi di pulizia e raccolta rifiuti lungo la passeggiata a mare di San Giovanni a Teduccio e nei lidi di Marechiaro e Posillipo, che hanno registrato un notevole afflusso di persone durante il lungo ponte. Completata inoltre un’attività di pulizia e sanificazione dell’area circostante le Torri Aragonesi di via Marina.

In Galleria Umberto I, tra i luoghi più frequentati in questi giorni, il personale di Napoli Servizi ha effettuato tre turni giornalieri di pulizia, ed interventi analoghi hanno interessato anche i porticati della Basilica di San Francesco di Paola in Piazza del Plebiscito e la Galleria Principe di Napoli. Garantita anche la pulizia dei servizi igienici e degli uffici presenti nei quindici parchi cittadini affidati alla società partecipata.

Sul fronte della sicurezza e della tutela della legalità, l’Unità Operativa Investigativa Ambientale ed Emergenze Sociali, IAES, della Polizia Municipale ha intensificato i controlli sul territorio, procedendo al sequestro di quasi mille articoli contraffatti, tra borse, cinture e calzature.

ABC Napoli ha proseguito, come previsto dal programma di manutenzione ordinaria, le attività di cura e pulizia delle fontane cittadine.

Contestualmente è stato compiuto un ulteriore passo nel percorso di riqualificazione del patrimonio monumentale delle fontane cittadine con l’attivazione di un moderno impianto di illuminazione presso l’antico abbeveratoio situato nei pressi delle Scale della Principessa Iolanda, al Tondo di Capodimonte.

Le attività svolte rientrano nel programma di azioni coordinate dal Tavolo tecnico permanente per il decoro urbano, guidato da Ciro Turiello, organismo istituito dal Sindaco Gaetano Manfredi per assicurare una gestione integrata degli interventi sul territorio.

Del Tavolo fanno parte Assessorati, servizi comunali, Municipalità, società partecipate, servizi sociali e la Polizia Municipale – Nucleo Investigativa Ambientale ed Emergenze Sociali, con l’obiettivo di garantire una risposta efficace e coordinata alle esigenze della città.