Home Campania Comune di Napoli Ponte 1° maggio: previsioni OTU confermano trend crescita turismo Napoli

Ponte 1° maggio: previsioni OTU confermano trend crescita turismo Napoli

Di
Redazione
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Castel dell'Ovo a Napoli

Soddisfazione espressa dall’Assessore Armato

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

L’Osservatorio Turistico Urbano diffonde oggi le previsioni relative al ponte del 1° maggio 2026, che confermano la solidità e la continuità della crescita del settore turistico in città.

Da venerdì 1° a domenica 3 maggio, i dati stimati indicano:

• 351.731 visitatori per soggiorni di due notti;
• 483.731 visitatori per soggiorni di tre notti.

Numeri che si inseriscono in un quadro già particolarmente positivo: la prima parte dell’anno ha infatti registrato risultati straordinari, confermando un trend di crescita costante e una domanda turistica sempre più vivace.

L’Assessore al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato dichiara:

Questi risultati confermano la straordinaria vitalità del turismo a Napoli.

I dati raccontano una città ormai divenuta punto di riferimento per chi cerca bellezza, cultura e autenticità e che continua a investire nella qualità dell’accoglienza per offrire ai visitatori un’esperienza all’altezza delle loro aspettative.

I punti di forza della nostra città risiedono proprio nella capacità di rinnovare costantemente l’offerta culturale, con eventi di qualità distribuiti lungo tutto l’anno, nell’apertura di nuovi siti da visitare e in un sistema di accoglienza ormai rodato.

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