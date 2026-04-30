Ponte 1° maggio: previsioni OTU confermano trend crescita turismo Napoli

Soddisfazione espressa dall’Assessore Armato
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
L’Osservatorio Turistico Urbano diffonde oggi le previsioni relative al ponte del 1° maggio 2026, che confermano la solidità e la continuità della crescita del settore turistico in città.
Da venerdì 1° a domenica 3 maggio, i dati stimati indicano:
• 351.731 visitatori per soggiorni di due notti;
• 483.731 visitatori per soggiorni di tre notti.
Numeri che si inseriscono in un quadro già particolarmente positivo: la prima parte dell’anno ha infatti registrato risultati straordinari, confermando un trend di crescita costante e una domanda turistica sempre più vivace.
L’Assessore al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato dichiara:
Questi risultati confermano la straordinaria vitalità del turismo a Napoli.
I dati raccontano una città ormai divenuta punto di riferimento per chi cerca bellezza, cultura e autenticità e che continua a investire nella qualità dell’accoglienza per offrire ai visitatori un’esperienza all’altezza delle loro aspettative.
I punti di forza della nostra città risiedono proprio nella capacità di rinnovare costantemente l’offerta culturale, con eventi di qualità distribuiti lungo tutto l’anno, nell’apertura di nuovi siti da visitare e in un sistema di accoglienza ormai rodato.