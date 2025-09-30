Polpo alla birra

Ingredienti

Un chilo di polpo

20 olive nere

Un gambo di sedano

Una cipolla

Due carote

1 foglia di alloro

Uno spicchio di aglio

Una birra rossa da 33 cl

Olio EVO q.b.

Zucchero q.b.

Procedimento

Si tratta di una ricetta che ha i sapori e i colori autunnali, in attesa che arrivino sulle nostre tavole altri prodotti tipici.

Si prepara velocemente e vi garantisco che è molto gustosa.

Naturalmente, la prima cosa da fare è quella di pulire il polpo, privandolo degli occhi, del becco e della sacca con le interiora. Lo laviamo sotto il rubinetto, con acqua corrente fredda, in modo da eliminare eventuali impurità dalle ventose.

Di seguito snoccioliamo le olive, lasciandole tagliate a metà.

Passiamo, poi, a pulire le verdure, tagliando a dadini il sedano e le carote e tritando finemente la cipolla.

In una padella abbastanza capiente facciamo imbiondire in abbondante olio EVO, per poi aggiungere le verdure, la foglia di alloro, le olive e il polpo, lasciando a fuoco vivo fino a che quest’ultimo non arriccia i tentacoli e assume il tipico colore rossastro.

A questo punto aggiungiamo la birra e giusto due cucchiaini di zucchero, preferibilmente di canna. Abbassiamo il fuoco e lasciamo cuocere per circa tre quarti d’ora, molto dipende dalle dimensioni del polpo.

Circa la birra è una questione di preferenze. Possiamo usare una bionda, per avere il risultato di un gusto più delicato, una rossa, magari doppio malto, per avere un sapore più deciso.

Possiamo servire con del pane abbrustolito.

Non possiamo che accompagnare con la stessa birra che abbiamo usato per la cottura.

Buon appetito!