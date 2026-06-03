Polo culturale nell’ex Complesso dei Passionisti, sopralluogo per SAL

Diventerà uno spazio aperto a professionisti, studiosi, artisti e creativi

Riceviamo e pubblichiamo.

Un museo che accoglie, crea e guarda al futuro.

La Reggia di Caserta continua a investire nella cultura come spazio di produzione, sperimentazione e condivisione.

Questa mattina il Direttore Tiziana Maffei, insieme alla squadra della direzione dei lavori e ai colleghi dello staff museale, ha effettuato un sopralluogo presso il cantiere dell’ex Convento dei Passionisti, destinato a diventare il nuovo polo culturale dell’Istituto del Ministero della Cultura.

Una visita operativa, ma anche simbolica: un’occasione per verificare lo stato di avanzamento degli interventi, coordinare le attività in corso e condividere le ultime indicazioni con il personale, assicurando continuità e piena prosecuzione al programma di recupero e valorizzazione avviato dalla Reggia di Caserta.

L’intervento rientra nel Piano Strategico ‘Grandi progetti beni culturali’ (Annualità 2020 – D.M. MIBACT n. 240 del 20/05/2019 – stralcio 1) ed è finalizzato alla realizzazione di ambienti dedicati allo studio, alla produzione e alla fruizione artistica.

All’interno della struttura prenderà forma un sistema integrato di condivisione e creatività: atelier, laboratori polifunzionali e spazi di ricerca in cui sperimentare nuove forme di produzione legate alle arti, alla moda e al design contemporaneo.

Nel rispetto della storica vocazione di accoglienza dell’edificio – che in passato ospitava le maestranze impegnate nella costruzione della Reggia – il complesso comprenderà anche una piccola foresteria.

La grande corte centrale, oltre a configurarsi come spazio di sosta e incontro, sarà destinata a ospitare eventi, presentazioni e una programmazione culturale dedicata. Il progetto consentirà così di recuperare aree finora marginali o degradate, restituendo alla collettività luoghi e percorsi di straordinario valore storico e paesaggistico.

Conosciuto come complesso “dei Padri Passionisti” da quando, nel 1835, Ferdinando II lo destinò alla Congregazione della Santissima Croce e Passione di Nostro Gesù Cristo, il sito ha attraversato nei secoli numerose trasformazioni.

La sua attuale configurazione architettonica racconta proprio questa stratificazione di funzioni e memorie.

Situato nel cuore del Bosco Vecchio, al confine con il territorio di Casagiove, il complesso – articolato in più corpi di fabbrica attorno a un chiostro centrale – diventerà uno spazio aperto a professionisti, studiosi, artisti e creativi.

Gli interventi, affidati tramite gara a evidenza pubblica all’ATI Vincenzo Modugno srl, Cosedo e DZ Engineering, si sviluppano su due livelli fuori terra per una superficie di circa 2.146 mq, oltre alle aree esterne.

Il piano terra ospiterà gli ambienti destinati all’accoglienza e ai laboratori, progettati secondo criteri di massima flessibilità d’uso; il primo piano accoglierà invece la foresteria, con 30 posti letto distribuiti tra camere singole e doppie.

Principio cardine dell’intero progetto è l’universal design: un sistema integrato di arredi, luci, colori e suoni pensato per valorizzare il carattere storico dell’architettura e, al tempo stesso, garantire accessibilità, sostenibilità e multifunzionalità degli spazi. L’intera struttura sarà completamente accessibile.

Il Direttore Tiziana Maffei afferma: