Pollica (SA) ricorda il Sindaco pescatore a 15 anni dalla scomparsa

Riceviamo e pubblichiamo.

Da quindici anni, il 5 settembre non è più un giorno come tanti altri.

Il Sindaco di Pollica, Stefano Pisani, dice:

È il momento in cui, come comunità, ci ritroviamo intorno ad Angelo, che è, ancora oggi, presenza viva e vivida.

Per noi, Angelo è qui, sempre: sul molo che d’estate si riempie di giovani, famiglie e bambini; nei vicoli dei nostri borghi; nelle stanze del Municipio.

Il suo ricordo non è soltanto memoria, ma materia viva. E soprattutto è impegno: il nostro, quotidiano, nel portare avanti il cammino che lui ha tracciato con coraggio, passione e visione.