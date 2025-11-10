Polizie Locali, consegnati droni e attestati pilota a 94 Comuni Lazio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Le Polizie Locali del Lazio continuano a crescere e oggi sono un modello per l’Italia intera: oggi in Regione abbiamo consegnato i droni e i diplomi agli agenti delle Polizie Locali dei 94 Comuni del Lazio che hanno partecipato al corso professionalizzante per pilota di drone al quale si poteva partecipare attraverso il bando ‘Polizia Locale 4.0’.

Attraverso questi strumenti innovativi garantiamo alle comunità locali un controllo maggiore e più capillare del territorio: grazie ai droni, infatti, sarà possibile monitorare meglio il territorio e scoprire illeciti altrimenti difficilmente individuabili.