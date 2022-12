Polizia Municipale Pozzuoli (NA): calendario 2023 e report attività 2022

Formazione, sport e sicurezza del territorio

È stato presentato ieri mattina, 22 dicembre, il calendario 2023 del Corpo della Polizia Municipale. Dodici scatti per ripercorrere un anno di attività dei caschi bianchi del Comune di Pozzuoli (NA).

A mostrarlo il Sindaco Gigi Manzoni insieme alla Comandante, il Colonnello Silvia Mignone.

Attraverso le foto che scandiscono il passaggio dei mesi, è stata esposta la vita della Municipale in tutte le sue sfaccettature.

Formazione, sport e sicurezza del territorio. Queste le parole chiave per raccontare quanto avviene in città indossando una divisa, attraverso servizi di prossimità al cittadino: dai grandi eventi, come il Giro d’Italia e il passaggio delle Frecce Tricolori, all’educazione scolastica, i caschi bianchi sono sempre operativi, a lavoro per la collettività.

Tra gli eventi spicca il convegno nazionale ‘Polizia locale e (‘) sicurezza urbana’, giunto alla sua ottava edizione che ha visto arrivare sul territorio flegreo 800 iscritti da tutta Italia.

Seguono poi gli appuntamenti per la formazione continua, aperti a livello regionale e nazionale, che ricordano anche l’importanza di Pozzuoli come sede decentrata della scuola regionale di Polizia Locale, che ha consentito ai poliziotti municipali di seguire le lezioni su temi fondamentali come sicurezza stradale e polizia giudiziaria.

Nel 2022 sono ripresi, dopo le stringenti limitazioni causate dalla pandemia, i progetti educativi che vedono attualmente coinvolti 5 distretti scolastici: gli Agenti della Polizia municipale incontrano quotidianamente bambini e ragazzi per parlare con loro di educazione stradale, coinvolgendoli attraverso attività e progetti.

Spazio anche allo sport: corsa, paddle e calcio hanno consentito di creare un pool sportivo che porta il nome della città di Pozzuoli in giro per l’Europa, coniugando questo lavoro ad una sana competizione.

È stato poi fatto, per l’anno che sta per terminare, un resoconto dei servizi ordinari e straordinari: dai controlli per la viabilità a quelli delle attività commerciali, passando per l’infortunistica stradale, l’edilizia e la tutela ambientale.

Ha spiegato la Comandante Mignone:

Grazie al servizio h24 con cui copriamo l’intero territorio siamo riusciti a garantire una particolare attenzione alla sicurezza e all’infortunistica stradale, senza tralasciare altri importanti settori come la polizia giudiziaria, la vigilanza edilizia, la polizia ecologica. In modo capillare tentiamo di rispondere alle richieste degli utenti e al contempo controllare in lungo e in largo la città, durante l’intera giornata, per garantire la sicurezza sia stradale che ambientale, per non dimenticare il ruolo importante che svolgiamo per verificare il rispetto delle normative da parte degli esercenti commerciali, tutelando così i consumatori. Abbiamo lanciato nuove attività e ringrazio tutti coloro che ne hanno preso parte fino ad oggi.

Ha dichiarato il Sindaco Gigi Manzoni:

Il corpo di Polizia Municipale di Pozzuoli è un fiore all’occhiello di questa Amministrazione. Gli Agenti sono quotidianamente impegnati in azioni fondamentali di presidio del territorio, di prevenzione e di sanzione degli illeciti, con l’obiettivo di contribuire a mantenere la città vivibile e ordinata. Con le recenti assunzioni di tanti giovani e l’esperienza degli agenti già in servizio, oggi Pozzuoli può contare su un Corpo dinamico e aggiornato, con grande esperienza e proiettato verso le nuove sfide che il futuro ci pone.

Il report completo delle operazioni compiute dalla Polizia Municipale di Pozzuoli nel 2022

Ufficio Verbali

Nell’anno 2022 si è proceduto alla registrazione di oltre 90mila verbali di accertamento di violazione al Codice della strada. In particolare. sono stati effettuati 600 sequestri di veicoli, 200 fermi, 1000 rimozioni. Diverse le contestazioni per la guida in strado di ebbrezza e per uso di sostanze stupefacenti. Sorprende anche il numero di persone, 150, fermate senza aver mai conseguito la patente. Resta alto il numero di veicoli sprovvisti di regolare polizza assicurativa: sul territorio puteolano sono stati individuati e fermati oltre 500 mezzi.

Infortunistica

La polizia municipale di Pozzuoli ha rilevato 355 sinistri stradali, di cui 7 mortali e 182 con feriti. Inoltre, sono stati riscontrati dall’infortunistica ben 17 casi di omissione di soccorso, 50 di guida in stato di ebbrezza e/o per uso stupefacenti e oltre 30 incidenti con persone alla guida sprovviste della regolare patente.

Polizia Edilizia

Nell’anno 2022 sono stati denunciati 38 abusi edilizi e sequestrati 51. Sono stati inoltre effettuati 50 sopralluoghi di iniziativa o congiunti all’Ufficio Tecnico Comunale. Sono state eseguite 22 demolizioni, ordinate dalla Procura della Repubblica.

Polizia Ecologica e controlli commerciali

Oltre ai servizi mirati al controllo degli esercizi commerciali, vi è stato un aumento dei controlli legati al rispetto delle prescrizioni ambientali. Sono stati redatti 80 verbali a carico di attività commerciali e di privati cittadini per il mancato rispetto delle ordinanze vigenti in materia di deposito e raccolta rifiuti.

Sono stati elevati oltre 90 verbali a carico delle attività per indebita occupazione di suolo pubblico. Sono stati effettuati numerosi interventi presso tutti gli stabilimenti balneari del territorio, deferendo all’Autorità Giudiziaria coloro che occupavano o esercitavano abusivamente attività sulle spiagge.

Sono state denunciate cinque persone per vendita abusiva sul territorio, elevate 163 sanzioni amministrative, repressi ambulanti abusivi per vendita di mitili e sequestrati quintali di prodotti come i ricci di mare. Sono stati elevati 30 verbali per mancato rispetto del regolamento acustico e 30 per l’affissione pubblicitaria selvaggia.