Polizia Municipale Napoli su incendio gazebo via Scarlatti

Forze dell’Ordine al lavoro per accertare la dinamica dell’accaduto

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Questa notte, alle ore 1:20 circa, una pattuglia della Polizia Locale della Unità Operativa Vomero, in servizio di pattugliamento in transito in piazza Vanvitelli, ha potuto vedere lo svilupparsi di un principio di un incendio in un gazebo a servizio di un’attività di ristorazione sita su via Scarlatti, in prossimità della piazza.

Il personale della Municipale è immediatamente intervenuto per delimitare l’area, mettere in sicurezza eventuali passanti ed ha provveduto ad allontanare una persona che si trovava nei pressi del vicino gazebo di una attività confinante con quella invasa dalle fiamme.

L’incendio, che si è rapidamente sviluppato in tutta la struttura, è stato spento grazie all’immediato intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno scongiurato ulteriori danni a cose e/ o persone.

Il sito è stato poi messo in sicurezza dalla protezione civile comunale.

Si è provveduto, come sempre in queste circostanze, ad informare la locale Procura della Repubblica contattando il PM di turno, che ha disposto accertamenti, la rimozione dei residui dell’incendio nonché l’acquisizioni di immagini dalle telecamere presenti sul territorio.

Sono al lavoro tutte le Forze dell’Ordine per accertare la dinamica dell’accaduto.