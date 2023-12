Polizia Municipale Napoli sequestra circa 20000 kg di buste illegali

Al commerciante è stata comminata una sanzione di €8.000,00

Agenti della Polizia Municipale, Unità Operativa Tutela Ambientale, hanno sequestrato circa 20.000 kg di buste prive dei requisiti di legge in un deposito della Chinatown napoletana.

Al commerciante è stata comminata una sanzione di €8.000,00.

Indagini sono in corso per individuare la filiera illegale. La collaborazione con Biorepack e Assobioplastiche ha potenziato l’attività ispettiva, fornendo laboratori chimici per le verifiche.