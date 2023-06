Polizia Municipale Napoli effettua controlli quartiere San Lorenzo

Elevati 25 verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Personale della Polizia Municipale, Unità Operativa San Lorenzo, nell’ambito delle attività di controllo del territorio ha provveduto ad effettuare nell’arco degli ultimi due mesi 29 controlli amministrativi delle attività commerciali insistenti sulla via Pietro Colletta.

In applicazione del nuovo Regolamento di Polizia e di Sicurezza Urbana, entrato in vigore a partire dallo scorso mese di gennaio, a seguito dei controlli effettuati sono stati elevati 25 verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico, di cui 9 attività commerciali sono state diffidate e ad uno è scattata la chiusura perchè diffidato per la terza volta.