Polizia Municipale Napoli effettua controlli a Scampia

Sospesa autorimessa per gravi carenze di sicurezza
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
Gli agenti dell’Unità Operativa Scampia, nell’ambito di un piano di verifiche mirate sulle attività di autorimessa e servizi affini nella VIII Municipalità, hanno effettuato una serie di ispezioni tecniche volte a contrastare l’esercizio abusivo o irregolare di tali professioni.
Nel corso di un’operazione condotta in sinergia con il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, l’attenzione degli agenti si è concentrata su un’attività di parcheggio situata in un’area coperta.
Durante gli accertamenti è emersa una grave violazione della normativa vigente in materia di sicurezza antincendio: il locale è risultato infatti sprovvisto del Certificato di Prevenzione Incendi, CPI, requisito fondamentale previsto dal D.P.R. 151/2001 per la tutela della pubblica incolumità.
A seguito di tale riscontro, sono stati adottati i seguenti provvedimenti:
– sospensione immediata dell’attività: il parcheggio non potrà operare fino alla regolarizzazione della posizione tecnica;
– sanzione amministrativa: al titolare dell’attività è stata comminata una multa di 1.500,00 euro.
L’ispezione ha inoltre permesso di rilevare irregolarità relative all’accesso alla struttura. È stata infatti contestata la mancanza dell’autorizzazione per il Passo Carraio, con la conseguente irrogazione di una sanzione di 173,00 euro ai sensi del Codice della Strada.