Polizia Municipale Napoli: controlli nel quartiere Avvocata

Elevati numerosi verbali

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Agenti dell’Unità Operativa Avvocata della Polizia Municipale hanno effettuato controlli sulle autorimesse ricadenti in via Monserrato, via San Bartolomeo, via Spadari, via De Pretis, via Maio di Porto, via De Gasperi e via Oronzio Massa.

Durante l’operazione, sono stati elevati 17 verbali di cui: 6 verbali per utilizzo di spazi esterni non autorizzati; 5 verbali per per pubblicità non autorizzata; 3 verbali per occupazione di suolo pubblico con totem; 2 verbali per mancata autorizzazione del passo carraio ed 1 verbale per installazione abusiva su segnaletica stradale.

Inoltre, Agenti scooteristi, in collaborazione con il personale ausiliario dell’ANM, hanno elevato 370 sanzioni per soste irregolari, contestato 11 infrazioni ai trasgressori ed effettuato 2 rimozioni forzate.