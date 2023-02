Polizia Municipale Napoli: controlli in varie strade del centro

Contrasto al commercio ambulante abusivo

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

La Polizia Locale di Napoli, attraverso le Unità Operative di Avvocata e Chiaia, ha effettuato controlli serrati nelle zone maggiormente frequentate dai turisti per contrastare il commercio ambulante abusivo.

Gli agenti hanno effettuato operazioni in piazza Municipio, via Toledo, via Chiaia, Via Filangieri, via Nazario Sauro e via Gradoni di Chiaia, dove è stato scoperto un terraneo utilizzato abusivi per depositare la merce.

La Polizia Locale ha provveduto all’immediato sequestro di un ingente quantitativo di merce ed ad indentificare uno degli utilizzatori del locale. Sono in corso ulteriori accertamenti.

Tra la merce sequestrata numerosi articoli contraffatti con loghi di diversi brand; tra le varie chincaglierie sequestrati n.1261 paia di occhiali; n.850 di bijoutteria varia; n.589 cover per cellulari; n.625 giocattoli vari e numerose sciarpe, borse, cappelli e orologi.