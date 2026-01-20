Polizia Metropolitana Napoli prosegue controlli auto con targa estera

Sequestrati due veicoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Città Metropolitana di Napoli.

Salgono a 30 i veicoli sequestrati negli ultimi mesi. Denunciato automobilista per contraffazione e tentata corruzione.

Continuano senza sosta le operazioni della Polizia Metropolitana di Napoli, coordinate dal Comandante Lucia Rea, nel contrasto all’utilizzo illecito di veicoli con targa straniera sul territorio metropolitano.

Negli ultimi giorni, gli agenti della Polizia Metropolitana hanno effettuato due importanti sequestri che portano a 30 il numero complessivo di auto ritirate dalla circolazione negli ultimi mesi.

Il primo intervento si è svolto nei pressi di via Campana, nel comune di Pozzuoli, dove è stata sequestrata un’Alfa Romeo Giulietta con targa bulgara. I controlli hanno fatto emergere che il veicolo presentava un telaio contraffatto.

Il conducente è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria non solo per il reato di contraffazione, ma anche per istigazione alla corruzione, avendo tentato di corrompere gli agenti della Polizia Metropolitana durante le operazioni di controllo.

In data odierna è stata inoltre sequestrata una FIAT 500 con targa polacca, nell’ambito della medesima attività di contrasto.

L’impegno della Polizia Metropolitana di Napoli prosegue con determinazione per garantire la legalità e la sicurezza sulle strade del territorio metropolitano, contrastando fenomeni illegali legati all’utilizzo fraudolento di veicoli con targhe estere.