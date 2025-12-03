Polizia Metropolitana Napoli: operazioni a Sant’Antimo e Porta Capuana

Sequestrate 380 tonnellate di rifiuti e merce contraffatta per 11mila euro

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Città Metropolitana di Napoli.

La Polizia Metropolitana di Napoli, sotto il comando di Lucia Rea, ha portato a termine due significative operazioni sul territorio dell’area metropolitana, con sequestri rilevanti e deferimenti all’autorità giudiziaria.

Sant’Antimo – Maxi sequestro di rifiuti: 380 tonnellate

La Sezione Ambiente/Stradale della Polizia Metropolitana ha concluso un’importante operazione a Sant’Antimo, sequestrando complessivamente 380 tonnellate di rifiuti, costituiti da scarti di lavorazione tessile e indumenti usati.

Il materiale era stoccato in parte all’interno di un capannone di 2.000 metri quadrati, 200 tonnellate, e in parte su un’area adiacente, 180 tonnellate.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle azioni coordinate in attuazione della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sulla Terra dei Fuochi, in relazione agli indirizzi impartiti dal Comitato per l’Ordine Pubblico e la Sicurezza della Prefettura di Napoli.

Un noto pregiudicato della zona è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per traffico e smaltimento illecito di rifiuti.

Porta Capuana – Sequestro di merce contraffatta

Nell’ambito delle linee di indirizzo del Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, per il contrasto dei fenomeni criminali nell’area della Stazione Centrale, la Polizia Metropolitana ha intercettato nella zona di Porta Capuana un veicolo condotto da un cittadino extracomunitario regolare.

Durante il controllo è emerso che il conducente era sprovvisto di patente, mai conseguita. Nel portabagagli dell’auto erano occultati 4 borsoni contenenti 106 paia di scarpe contraffatte di marchi di lusso tra cui Gucci, Louis Vuitton, Nike e Armani, per un giro d’affari stimato in circa 11.000 euro.

Il cittadino extracomunitario, dopo le procedure di identificazione e fotosegnalamento, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per possesso di merce con marchi contraffatti e ricettazione. L’intera merce è stata sottoposta a sequestro penale.

Le operazioni confermano l’impegno costante della Polizia Metropolitana di Napoli nel contrasto ai reati ambientali e alla commercializzazione di prodotti contraffatti, a tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini dell’area metropolitana.