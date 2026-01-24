Polizia Metropolitana Napoli e Carabinieri sequestrano 15 cardellini

Denunciate tre persone per detenzione illegale di specie protette

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Città Metropolitana di Napoli.

Un’importante operazione di contrasto al commercio illegale di fauna selvatica protetta è stata portata a termine dalla Polizia Metropolitana di Napoli e dai Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania, con il prezioso supporto tecnico delle guardie volontarie LIPU di Napoli.

L’attività, mirata a contrastare la detenzione e il commercio di specie animali particolarmente protette, ha portato al sequestro di 15 esemplari di cardellino, tutti detenuti illegalmente senza alcuna autorizzazione.

Le perquisizioni mirate hanno consentito di individuare e denunciare a piede libero tre persone per ricettazione e detenzione illecita di specie particolarmente protette.

Nel corso delle operazioni sono stati inoltre rinvenuti cinque uccelli ibridi, anch’essi detenuti senza le prescritte autorizzazioni, per i quali sono state contestate sanzioni amministrative a carico dei responsabili.

Gli animali sequestrati sono stati immediatamente trasportati presso il CRAS, Centro Recupero Animali Selvatici, dell’ASL Napoli 1, dove sono stati sottoposti agli accertamenti veterinari necessari. Al termine delle verifiche sanitarie, gli esemplari sono stati reimmessi nel loro habitat naturale.

L’operazione ha fatto emergere anche un caso di evasione: un uomo sottoposto agli arresti domiciliari con permesso di allontanamento è stato controllato fuori dal comune di residenza, in violazione delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria, e pertanto denunciato.

L’attività svolta conferma l’impegno costante della Città Metropolitana di Napoli, attraverso il Corpo di Polizia Metropolitana, nella tutela dell’ambiente e della biodiversità del territorio, in sinergia con le altre Forze dell’Ordine e le associazioni ambientaliste.