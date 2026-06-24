Polizia Metropolitana impegnata nei controlli sulla sicurezza a Capri

Obiettivo: Garantire sicurezza, legalità e serenità a cittadini e visitatori

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Città Metropolitana di Napoli.

Proseguono a Capri le operazioni di prevenzione, controllo e repressione predisposte nell’ambito delle strategie definite durante il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, e svoltosi proprio sull’isola alcune settimane fa.

La Polizia Metropolitana di Napoli, diretta dal Comandante Rea e con il coinvolgimento della Polizia Locale di Capri, ha effettuato numerosi controlli sul territorio, procedendo anche a diverse verifiche relative a violazioni amministrative.

Le attività sono state finalizzate al contrasto di ogni forma di illecito e al rafforzamento della percezione di sicurezza tra la popolazione residente e i numerosi turisti presenti sull’isola.

Nel corso dei servizi è stato inoltre registrato un diffuso e spontaneo apprezzamento per la presenza della Polizia Metropolitana da parte di turisti ed esercenti commerciali, a conferma della positiva percezione dell’attività svolta e dell’importanza della collaborazione tra le diverse istituzioni impegnate nella tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

È già stata predisposta una programmazione di interventi che proseguiranno per tutta la stagione estiva, con l’obiettivo di garantire sicurezza, legalità e serenità a cittadini e visitatori.