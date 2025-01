Polizia Locale, Regimenti: Parte tour di ascolto dei territori Lazio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Alle due Amministrazioni comunali, assegnatarie dei fondi del bando ‘Polizia Locale 4.0’ per il rinnovo del parco auto e moto dei rispettivi Corpi, ho assicurato il pieno sostegno della Regione Lazio nell’opera di rilancio delle Polizie Locali, nelle operazioni di controllo del territorio, di recupero delle aree degradate e della lotta all’illegalità.

Oggi a Segni e a Morlupo, dove ho incontrato i Sindaci Silvano Moffa ed Ettore Iacomussi, oltre alle Amministrazioni comunali, ho avviato un tour dei territori del Lazio per ascoltare le istanze degli enti locali e dei cittadini.

Così Luisa Regimenti, Assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all’Università della Regione Lazio.

L’Assessore Regimenti conclude:

Al momento sono 155 i Comuni del Lazio che hanno beneficiato dei due milioni di euro stanziati per il rinnovo delle dotazioni strumentali e per la partecipazione al corso professionale per pilota di droni.

Con le risorse stanziate nel bilancio regionale 2025 scorreremo la graduatoria per ampliare il numero di beneficiari e consentire ad altri Enti locali di ammodernare le strumentazioni.

Allo stesso tempo procederemo attraverso il nuovo piano triennale a redigere nuovi bandi per sostenere i comandi dei Comuni del Lazio.

L’obiettivo è avere dei Corpi di Polizia Locale sempre più efficienti e dotati degli strumenti necessari per presidiare il territorio e svolgere le numerose mansioni loro assegnare.