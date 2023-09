Polizia locale, Regimenti: ‘Il 20 settembre il tavolo in Regione Lazio’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Abbiamo deciso di convocare per il 20 settembre in Regione la prima riunione del Tavolo tecnico-consultivo della Polizia locale del Lazio.

La riattivazione del tavolo è stata accolta positivamente dagli addetti ai lavori perché c’è bisogno di una riforma che valorizzi concretamente questo Corpo.

Vogliamo garantire il giusto ruolo alla Polizia locale che nella sua specificità svolge un servizio peculiare che in nessun modo può essere considerato subalterno o minoritario rispetto alle altre forze di polizia, in linea con il progetto di riforma in discussione in Parlamento.