Polizia Locale, Regimenti: È il momento di una riforma nazionale

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Il grido di dolore che oggi è arrivato dagli agenti della Polizia Locale che hanno manifestato in Piazza del Campidoglio, deve far riflettere tutte le istituzioni e deve essere tradotto in azioni concrete per la categoria.

Dopo il grave incidente che ha coinvolto tre agenti sulla via Tiburtina e messo a repentaglio la vita del giovane Daniele Virgili, al quale auguro pronta guarigione, occorre interrogarsi su come valorizzare il Corpo, dotare gli agenti di ogni strumentazione di protezione e adeguare la normativa nazionale al moltiplicarsi delle funzioni e degli adempimenti che oggi ricadono sulla Polizia Municipale e rendono questo Corpo essenziale per la vita delle città.