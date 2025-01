Polizia Locale, Regimenti: ‘Auguri per San Sebastiano’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Il loro impegno, imprescindibile per i sindaci e per le comunità locali, è essenziale perché in tante realtà medie e piccole sono il contatto più diretto dei cittadini con le istituzioni.

Nel giorno dei festeggiamenti per il patrono delle polizie locali San Sebastiano, desidero rinnovare i ringraziamenti agli uomini e alle donne in divisa per il loro straordinario lavoro di prossimità a sostegno delle comunità locali.

Lo dichiara Luisa Regimenti, Assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all’Università della Regione Lazio.

L’Assessore Regimenti conclude:

Rinnovo, in questo giorno di festa, l’impegno mio personale e della Giunta Rocca per rilanciare lo spirito di Corpo e portare avanti quelle riforme attese da tempo, come l’Accademia regionale che ci auguriamo possa diventare realtà nel corso del 2025, il tesserino unico regionale e il nuovo Piano triennale della Polizia Locale, per proseguire il percorso avviato con il Bando ‘Polizia locale 4.0’, che ha portato risorse e nuove tecnologie in 155 Comuni della Regione per rinnovare il parco auto e moto e dotare gli agenti di strumenti preziosi per il controllo del territorio.