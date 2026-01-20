Polizia Locale, Regimenti: Auguri agli agenti per festa San Sebastiano

L’Assessore: Lavoriamo insieme per città più sicure
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.
In occasione della festa di San Sebastiano, Patrono della Polizia Locale, desidero esprimere gratitudine e riconoscenza verso tutti gli operatori di Polizia Locale del Lazio che ogni giorno sono al servizio delle comunità con impegno, dedizione e professionalità.
San Sebastiano è simbolo di coraggio, giustizia e protezione, valori che ogni giorno i nostri agenti incarnano con la loro presenza nei territori, contribuendo al benessere e alla sicurezza delle nostre città.
La Giunta Rocca, come testimoniano le risorse investite nel rinnovo del parco auto e moto e l’istituzione dell’Accademia regionale, crede fortemente nel capitale umano rappresentato dagli uomini e dalle donne dei Corpi di Polizia locale.
Auguro a tutti gli agenti della Polizia Locale una buona festa di San Sebastiano, con l’impegno di continuare a lavorare insieme per rendere le città del Lazio luoghi sempre più sicuri e vivibili.
Lo dichiara l’Assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all’Università di Regione Lazio, Luisa Regimenti.