Polizia Locale Napoli sventa rapina a corso Secondigliano

Arrestato il rapinatore

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Una pattuglia dell’Unità Operativa Secondigliano è intervenuta per sventare un tentativo di rapina ai danni di un’anziana in Corso Secondigliano.

La pattuglia si è avveduta di un soggetto che, poco distante, aveva scaraventato al suolo un’anziana con l’intento di strapparle la borsa e la fede nunziale ed è intervenuta nella flagranza del fatto riuscendo, nonostante la resistenza opposta, ad arrestare la persona.

Il fermato stato condotto presso il Comando Generale e presso gli uffici dell’IAES, Investigativa, Ambientale, Emergenze Sociali, sono stati redatti i dovuti atti di Polizia Giudiziaria.

La persona è stata denunciata per rapina, resistenza e lesioni e su disposizione del PM di turno è stata tradotta presso la casa circondariale di Poggioreale per il giudizio per direttissima.