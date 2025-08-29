Polizia Locale Napoli sequestra ortofrutta ad ambulante abusivo

Merce devoluta allo Zoo di Napoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Nell’ambito delle attività di controllo sull’abusivismo nel commercio, predisposte dal Comando di Polizia Locale, gli agenti dell’Unità operativa Soccavo hanno sorpreso, in via Epomeo, un ambulante che vendeva prodotti ortofrutticoli senza alcuna autorizzazione.

Oltre alla mancanza del titolo abilitativo, all’uomo sono state contestate anche l’occupazione abusiva di suolo e l’esposizione dei prodotti agli agenti atmosferici.

La merce – circa 40 chili tra ortaggi e frutta – è stata sequestrata e devoluta allo Zoo di Napoli.

In altri quattro casi, i controlli effettuati nel corso della stessa operazione hanno appurato la regolarità dell’occupazione di suolo.