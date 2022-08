Polizia Locale Napoli sequestra orologi contraffatti

Il venditore è riuscito a scappare dopo aver gettato a terra uno zaino contenente oltre 60 orologi

Gli Agenti della Polizia Locale di Napoli del Reparto di Tutela Ambientale hanno sorpreso in via Toledo un venditore ambulante di orologi falsi con i logo delle principali marche.

Gli orologi, sistemati in un borsello, erano proposti in vendita ai turisti in transito. Il venditore, accortosi degli Agenti, ha gettato lo zaino a terra ed è scappato all’interno dei Quartieri Spagnoli.

All’interno della borsa erano custoditi oltre 60 orologi che sono stati sottoposti a sequestro giudiziario ed è stata redatta l’informativa per il reato di contraffazione a carico di ignoti.