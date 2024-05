Polizia Locale Napoli sequestra motofficina e autofficina

Operazione in sinergia con l’Esercito Italiano

L’Unità Operativa Tutela Ambientale della Polizia Locale di Napoli, in sinergia con l’Esercito Italiano, ha sanzionato una motofficina in viale Colli Aminei per violazioni amministrative, sanitarie e per irregolarità concernenti lo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Oltre alla multa, per un totale di 5.800 euro, gli agenti hanno sospeso le attività e sequestrato le attrezzature.

Anche a Ponticelli sanzionata un’autofficina per passo carraio abusivo e irregolarità nella tenuta dei registri.