Polizia Locale Napoli sequestra manufatto abusivo in via Depretis

Titolare dell’attività denunciato per danneggiamento, occupazione di suolo pubblico e abusivismo edilizio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

A seguito di segnalazione degli uffici della II Municipalità, gli agenti dell’Unità Operativa Avvocata hanno effettuato controlli in via Depretis ove accertando che il titolare di un locale aveva fatto realizzare su suolo pubblico un manufatto abusivo di cica 30 mq antistante la propria attività al fine di poter istallare tavoli a servizio della propria clientela.

L’opera abusiva costituita da una pedana con sovrastante struttura in ferro era stata realizzata in modo da inglobare anche tre aiuole dell’arredo pubblico contenenti altrettanti alberi che erano stati recisi al fine di diminuirne l’altezza per poter realizzare la copertura della struttura abusiva.

Il titolare dell’attività già in passato più volte sanzionato per occupazione di suolo pubblico è stato denunciato dagli uomini della Polizia Locale per danneggiamento, occupazione di suolo pubblico e per abusivismo edilizio e l’opera abusiva è stata sequestrata.