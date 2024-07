Polizia Locale Napoli sequestra attrezzature lido abusivo a Coroglio

Segnalati all’Autorità Giudiziaria due parcheggiatori abusivi

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Agenti della Polizia Locale di Napoli ha condotto una vasta operazione congiunta in collaborazione con la Capitaneria di Porto, la Guardia di Finanza e il Commissariato di Bagnoli nell’area di Coroglio, precedentemente nota come ex Sbarcatoio di Nisida.

Al termine dei controlli, che hanno visto l’impiego di un ufficiale e 12 agenti, sono stati sequestrati 490 sedie, 262 lettini, 126 ombrelloni, 123 tavolini, 2 gazebi, un grande telone fissato su pali di legno, e 4 frigoriferi privi del motore.

Tali attrezzature, destinate all’esercizio delle attività illegale su quello che era stato allestito come lido abusivo, sono state rinvenute anche all’interno di alcuni locali disabitati adiacenti alla spiaggia.

Sono state denunciate tre donne ai sensi dell’art. 54 e 1161 del Codice della Navigazione; due di queste sono state ulteriormente denunciate per rifiuto di fornire le proprie generalità.

Sono stati elevati quattro verbali per la vendita di alcolici senza autorizzazione in base all’art. 87 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e all’art. 147 comma 3 della legge regionale 7/2020.

L’operazione ha portato anche alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria di due parcheggiatori abusivi, sorpresi ad esercitare l’attività all’esterno dell’area, e al sequestro di un veicolo utilizzato per la vendita itinerante di alimenti.