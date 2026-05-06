Polizia Locale Napoli scopre tre attività commerciali abusive

Proseguono le attività di controllo

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Un sopralluogo congiunto effettuato dagli agenti dell’Unità Operativa Scampia della Polizia Locale, dai Carabinieri della locale stazione e dal personale dell’ASL Napoli 1 Centro, con il supporto dei tecnici di ACER, ABC ed ENEL, ha consentito di scoprire numerose irregolarità in una rivendita di generi alimentari e non a Scampia.

Sono stati accertati, infatti, l’assenza dei prescritti titoli autorizzativi, l’occupazione abusiva di suolo pubblico e il mancato rispetto della normativa sul ciclo dei rifiuti.

Nei confronti del titolare sono state emesse sanzioni amministrative per complessivi 8.423 euro.

Il manufatto che ospitava l’attività è stato sottoposto a sequestro preventivo e il titolare è stato deferito all’Autorità giudiziaria per abuso edilizio, mutamento di destinazione d’uso, invasione di edifici e furto aggravato di energia elettrica.

Gli alimenti ritenuti non idonei al consumo dal personale dell’ASL sono stati distrutti.

A Pianura, gli agenti dell’Unità Operativa Soccavo della Polizia Locale hanno scoperto due attività di vendita abusiva di ortofrutta e frutta secca. In entrambi i casi la merce era esposta agli agenti atmosferici.

In uno degli esercizi sono stati sequestrati 3 quintali di merce, successivamente devoluta allo Zoo di Napoli, insieme alle attrezzature. Nell’altro sono stati sequestrati circa 10 chilogrammi di prodotti e le relative attrezzature.

Le operazioni si inseriscono in una specifica attività di controllo che la Polizia Locale sta effettuando sull’intero territorio cittadino, finalizzata a contrastare l’abusivismo nel commercio e a tutelare la salute pubblica e il decoro urbano.