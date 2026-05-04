Polizia Locale Napoli scopre sversamento illecito di rifiuti

Denunciato il responsabile

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

La Polizia Locale è intervenuta in via Vicinale Micca, dove un esposto segnalava sversamenti abusivi.

Sul posto, il personale dell’Unità Operativa Fuorigrotta ha individuato un autocarro Iveco Daily all’interno di un’area privata, il cui cancello d’accesso era aperto.

All’interno dell’autocarro erano stipati rifiuti di vario genere, quali pedane in legno, tronchi d’albero, rifiuti di plastica e numerosi sacchi neri contenenti materiale non meglio classificato.

Il proprietario del veicolo ha riferito di aver avuto l’incarico dal proprietario del fondo di effettuarne la pulizia, ma non è stato in grado di esibire alcun formulario di identificazione dei rifiuti né l’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali, necessaria per il trasporto e la gestione dei rifiuti stessi.