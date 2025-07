Polizia Locale Napoli ritrova cittadino spagnolo che era scomparso

Attualmente è ricoverato all’Ospedale del Mare

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Grazie all’intervento degli agenti della Polizia Locale è stato ritrovato un cittadino spagnolo, affetto da disturbi psichici, del quale era stata denunciata la scomparsa in Spagna.

Gli Agenti della UO Avvocata supportati dal Reparto Emergenze Sociali, hanno ritrovato l’uomo disteso in piazza Municipio, fronte Molo Beverello, in stato confusionale ed in pessime condizioni igienico sanitarie.

Gli agenti hanno provveduto a contattare il Consolato spagnolo e i familiari del soggetto che hanno inviato immediatamente, tramite WhatsApp, un recente referto medico delle condizioni del soggetto e comunicato che un loro delegato si sarebbe recato in Italia per ricondurlo a casa.

È stato, inoltre, allertato il servizio 118 per le cure del caso. L’uomo è stato soccorso e trasportato all’Ospedale del Mare dove è stato ricoverato e trattato sia per le problematiche di natura psichiatrica che per quelle legate al suo quadro clinico, in attesa di essere riconsegnato alla famiglia.