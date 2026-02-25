Polizia Locale Napoli rimuove paletti e arredi abusivi

Intervento ai Quartieri Spagnoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

L’Unità Operativa Avvocata della Polizia Locale, in collaborazione con il Commissariato Montecalvario, ha condotto un’ampia operazione finalizzata alla rimozione di ostacoli e occupazioni abusive di suolo pubblico nella Municipalità 2.

L’intervento, che ha interessato diverse vie dei Quartieri Spagnoli, a ridosso di via Toledo, ha visto la rimozione di 62 paletti abusivi e 50 metri di catena, installati allo scopo di riservare indebitamente porzioni di suolo pubblico.

Oltre agli elementi fissi, gli agenti hanno proceduto alla rimozione di ulteriori oggetti collocati senza titolo sulla pubblica via, tra cui stendini, scaletti, fioriere, sgabelli, un frigorifero e un manufatto tipo New Jersey, in violazione anche delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale.

Nella stessa operazione sono stati elevati 38 verbali per divieti di sosta e di fermata dei veicoli in aree in cui costituiscono intralcio e pericolo per la circolazione.