Polizia Locale Napoli: operazione al Mercato Caramanico

La Polizia Locale di Napoli ha intensificato i controlli per contrastare l’illegalità e garantire la sicurezza pubblica nell’area del Mercato Caramanico.

Durante i controlli sono stati sanzionati e deferiti all’autorità giudiziaria tre parcheggiatori abusivi sorpresi in attività nei pressi del mercato.

Un venditore ambulante di frutta e verdura è stato multato per la mancanza di autorizzazione amministrativa e sanitaria e per occupazione abusiva di suolo pubblico. La merce è stata sequestrata e distrutta.

All’interno del mercato sono stati verbalizzati diversi operatori per eccedenza nell’occupazione di suolo pubblico.

Inoltre, due ambulanti abusivi di abbigliamento sono stati sanzionati per la mancanza di autorizzazione amministrativa e per occupazione abusiva di suolo pubblico, con il conseguente sequestro della merce, per un importo totale delle sanzioni comminate di 29milaeuro.

Complessivamente, sono stati elevati 25 verbali per varie infrazioni al Codice della Strada, con il prelievo di quattro veicoli tramite carro gru.