Polizia Locale Napoli, maxi sequestro di alimenti in un deposito

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Gli agenti dell’Unità operativa Stella della Polizia locale di Napoli, in collaborazione con il personale dell’ASL, hanno effettuato, su segnalazione di alcuni residenti, un controllo in un deposito in via Mario Pagano.

Il locale era adibito a deposito alimentare e presentava gravi carenze igienico-sanitarie: è stata appurata, tra l’altro, la presenza di insetti.

Alimenti di origine animale e vegetale, per un peso complessivo di due tonnellate e mezza, sono stati posti sotto sequestro per violazione del Regolamento CE 852/04.

Un cittadino extracomunitario privo di permesso di soggiorno è stato deferito all’Autorità giudiziaria per furto aggravato di corrente elettrica.

Nell’ambito dell’attività di controllo del territorio e di tutela della sicurezza stradale condotta dall’unità operativa Git- Motociclisti e dall’Unità operativa San Lorenzo, sono stati controllati numerosi veicoli in via Arenaccia da cui è scaturita la redazione di 47 verbali.

Sei conducenti sono stati sanzionati per circolazione senza casco protettivo e 7 perché non avevano la documentazione obbligatoria, mentre per i conducenti di 6 veicoli la senzione è scattata perché circolavano senza copertura assicurativa.

Sono state riscontrate anche infrazioni per guida senza patente, con patente scaduta o con patente diversa da quella richiesta e per guida di veicoli sottoposti a fermo fiscale. Riscontrato, inoltre, un caso di incauto affidamento di veicolo.

Infine, 4 veicoli non risultavano aver effettuato la revisione periodica obbligatoria e 2 non erano immatricolati correttamente. Sette veicoli sono stati sottoposti a fermo amministrativo e altrettanti veicoli sono stati sequestrati.