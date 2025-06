Polizia Locale Napoli interviene per grave incidente in via Scaglione

Veicoli sono sottoposti a sequestro

Questa notte alle 02:30 di è verificato un grave incidente stradale all’intersezione di via Emilio Scaglione con Via Marco Rocco di Torrepadula.

Un ragazzo di 18 anni era alla guida di un motociclo con targa polacca in Via Emilio Scaglione con direzione di marcia verso la Metro Chiaiano quando, giunto all’intersezione con la via Marco Rocco di Torrepadula, è entrato in collisione con una FIAT Idea condotta da un giovane 20enne che proveniva proprio da Via MR di Torrepadula.

L’impatto tra i due veicoli è stato molto violento al punto che il giovane motociclista ha riportato gravi ferite ed è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico all’Ospedale Cardarelli dove resta ricoverato in gravi condizioni.

Sul posto il personale dell’Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli che sta svolgendo le indagini per l’esatta ricostruzione di quanto accaduto.

Entrambi i veicoli sono stati sottoposti a sequestro ed i conducenti ad accertamenti urgenti finalizzati alla verifica dell’eventuale stato di alterazione; le loro patenti sono state ritirate.