Polizia Locale Napoli interviene in due incidenti stradali

Due ricoveri all’Ospedale del Mare

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

La Polizia Locale di Napoli è intervenuta in due incidenti stradali, al corso Umberto ed al corso Vittorio Emanuele.

Su corso Umberto in direzione piazza Garibaldi, un uomo di 65 anni, alla guida di una FIAT 500, ha investito una donna mentre attraversava le strisce pedonali.

La donna di 44 anni, residente a Casalnuovo, ha riportato ferite gravi tali da essere ricoverata in Codice Rosso presso l’Ospedale del Mare, dove è ricoverata in terapia intensiva ed in prognosi riservata.

Il conducente della FIAT 500 è stato sottoposto ad accertamenti tossicologici per la verifica dell’eventuale assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti.

Gli Agenti hanno ritirato la patente e sottoposto il veicolo a sequestro e a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il personale della Polizia Locale sta acquisendo le immagini di videosorveglianza per l’esatta ricostruzione di quanto accaduto.

Al corso Vittorio Emanuele un uomo di 35 anni alla guida della sua Suzuki Swift, in direzione Piazza Mazzini, poco dopo il Suor Orsola Benincasa, a causa di un malore, ha perso il controllo del veicolo finendo violentemente contro un paletto parapedonale e contro un motociclo in sosta.

L’uomo è stato portato presso l’Ospedale del Mare dove è stato ricoverato in codice giallo.