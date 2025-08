Polizia Locale Napoli interviene a Coroglio e Scampia

Attività a presidio del territorio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Gli Agenti del Gruppo Intervento Territoriale, nei pressi di Città della Scienza, sono intervenuti dopo aver visto una autovettura procedere in modo incerto fermando così un giovane neopatentato risultato positivo all’alcoltest con un tasso alcolemico cinque volte superiore al limite consentito dalla legge.

Alla notizia del sequestro imminente dell’auto e del ritiro della patente, il ragazzo, di nazionalità dominicana, ha ingranato la marcia e si è dato alla fuga, gettando nel panico decine di persone che, proprio in quel momento, uscivano dagli affollati locali notturni della zona.

Rincorso dagli Agenti, in un inseguimento ad alta velocità, il giovane è stato infine bloccato in via Cavalleggeri d’Aosta e condotto negli uffici del GIT.

Dovrà rispondere, oltre che delle gravi violazioni al codice della strada, prima fra tutte la guida in stato di ebbrezza, anche del reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Durante i controlli effettuati sono stati segnalati altri 4 conducenti risultati positivi all’alcoltest, 3 veicoli sequestrati e 1 sottoposto a fermo amministrativo, mentre un veicolo è stato affidato al custode – acquirente.

3 le patenti ritirate per la successiva sospensione a cura del Prefetto e 2 i soggetti deferiti all’autorità giudiziaria, uno dei quali privo di patente.

Controlli sono stati effettuati dagli Agenti della Locale anche nel quartiere Scampia dove il personale dell’UO Territoriale, in riscontro a diverse segnalazioni sul fenomeno delle scorribande serali con motorini, insieme a personale CC della Stazione di Marianella hanno elevato 18 contravvenzioni per conduzione motocicli in assenza di copertura assicurativa, guida senza casco, mancanza della patente di guida, e guida di motociclo in assenza di requisiti di età.

Sono stati, infine, sottoposti a fermo amministrativo 9 motoveicoli, a sequestro amministrativo 3 mentre 1 motoveicolo è stato sottoposto a confisca.