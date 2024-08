Polizia Locale Napoli: intervento per camion rubato carico di amianto

Indagini in corso

Nell’ambito delle attività intraprese dalla Polizia Locale di Napoli volte alla repressione ed al contrasto dei reati ambientali, gli agenti delle Unità Operative Soccavo e Tutela Ambientale, IAES, hanno rintracciato nei pressi dell’ex discarica del quartiere Soccavo – Pianura, un autocarro rubato, con un carico di 400 kg di lastre in amianto.

Sia l’autocarro che i rifiuti in esso contenuti sono stati sequestrati dagli uomini della Polizia Locale che ha provveduto altresì a far mettere in sicurezza l’amianto a mezzo di ditta specializzata in attesa di procedere al regolare smaltimento.

Sono in corso indagini grazie anche alle telecamere presenti in zona per risalire agli autori del reato.